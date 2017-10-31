Гвардиола: «С чего бы нам играть на ничью в матче с „Наполи“?»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает на победу в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Наполи»:

«С чего бы нам играть на ничью, если мы вполне способны победить? Мы очень уважаем „Наполи“ за их игровой стиль, но это футбол, и здесь нет места страху.

Мы постараемся просто провести хороший матч. „Сити“ все еще молодой клуб для Европы, и мы не обладаем таким опытом, как другие. Так что нас ждет еще одна проверка. Посмотрим, сможем ли мы расти дальше».

Напомним, что первая встреча команд завершилась победой английского коллектива. Второй матч состоится 1 ноября в Неаполе.

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