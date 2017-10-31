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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 0:2 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 Идет второй тайм, 55’ Логотип футбольный клуб БазельБазель 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 Идет первый тайм, 54’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 51’ Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 2:0 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 55’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 55’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 Идет второй тайм, 54’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:0 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 54’ Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 1:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 55’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) 4:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
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Гвардиола: «С чего бы нам играть на ничью в матче с „Наполи“?»

сегодня, 23:44
НаполиНаполи-:-Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:45 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает на победу в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Наполи»:

«С чего бы нам играть на ничью, если мы вполне способны победить? Мы очень уважаем „Наполи“ за их игровой стиль, но это футбол, и здесь нет места страху.

Мы постараемся просто провести хороший матч. „Сити“ все еще молодой клуб для Европы, и мы не обладаем таким опытом, как другие. Так что нас ждет еще одна проверка. Посмотрим, сможем ли мы расти дальше».

Напомним, что первая встреча команд завершилась победой английского коллектива. Второй матч состоится 1 ноября в Неаполе.

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 23:47
ничья конечно устроит полностью и гарантирует выход из группы, но играть нужно на победу
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