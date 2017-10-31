Почеттино: «Каждый матч - отличная возможность проявить себя»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Нужно доказать, что мы способны справляться с давлением на этом уровне. Мы играли с „Реалом“, „Ливерпулем“, „Вест Хэмом“ и „Манчестер Юнайтед“. Каждый матч был сложным, но нигде мы не были явно слабее соперника. Так же будет и завтра. Совершенно невозможно, играя каждые три дня, подходить к матчам расслабленными и отдохнувшими. Но таковы реалии английского футбола, и играть здесь действительно сложно. Каждый матч - отличная возможность проявить себя, показать всем, чего ты стоишь. В прошлом сезоне мы неудачно выступили на групповом этапе, и все были очень разочарованы. Сейчас все по-другому», - сказал Почеттино.

Напомним, что в минувшем туре «Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

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