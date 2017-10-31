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Зидан: «Люблю, когда всё становится трудным»

вчера, 22:36
ТоттенхэмТоттенхэм-:-РеалРеал22:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке команды к лигочемпионскому матчу с «Тоттенхэмом» после поражения «Жироне» в чемпионате Испании со счетом 1:2:

«Да, это вызов, но так было всегда. Во мне сохраняются те же энтузиазм и страсть. Важнее всего заниматься работой.

В этом сезоне мы переживали непростые моменты, чувство поражения „Реалу“ не нравится, но я люблю принимать вызов, а теперь у нас есть шанс снова завоевать победу. Люблю, когда всё становится трудным.

Мы в порядке. Вы можете подумать наоборот после того поражения, но мы думаем только о завтрашнем матче. „Реал“ готов провести хорошую игру».

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Все комментарии
ozdo ответил cannongun
вчера в 23:48
cannongun:
Завтра станет ещё труднее, Зизу
    Джон Смит 1
    вчера в 23:47
    Болельщики Реала с тобой. Не подведи, Зизу!
    NGY ответил рус фан
    вчера в 23:43
    рус фан:
    Если Реал завтра победит Тотен, то скорее всего выйдет из группы с первого места, ну что ж пускай так и будет.
    Выйти из группы, это не проблема. Проблемы начнутся потом, когда игры пойдут на вылет. С таким исколеченным составом, что у нас, каждый матч будет сродни смертельной битве!
    рус фан
    вчера в 22:43
    Если Реал завтра победит Тотен, то скорее всего выйдет из группы с первого места, ну что ж пускай так и будет.
    cannongun
    вчера в 22:41
    Завтра станет ещё труднее, Зизу
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