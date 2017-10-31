Зидан: «Люблю, когда всё становится трудным»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке команды к лигочемпионскому матчу с «Тоттенхэмом» после поражения «Жироне» в чемпионате Испании со счетом 1:2:

«Да, это вызов, но так было всегда. Во мне сохраняются те же энтузиазм и страсть. Важнее всего заниматься работой.

В этом сезоне мы переживали непростые моменты, чувство поражения „Реалу“ не нравится, но я люблю принимать вызов, а теперь у нас есть шанс снова завоевать победу. Люблю, когда всё становится трудным.

Мы в порядке. Вы можете подумать наоборот после того поражения, но мы думаем только о завтрашнем матче. „Реал“ готов провести хорошую игру».

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