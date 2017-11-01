Куртуа: «Не знаю, куда подевался бойцовский дух „Челси“»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Знали, что „Рома“ мощно начнёт матч, и должны были дать ей отпор. Но не прошло и минуты со стартового свистка, как последовал сильнейший удар от Эль-Шаарави. Нельзя сказать, что вам везёт, когда вы пропускаете гол на первой минуте. Второй мяч „Ромы“ – это тоже в какой-то степени невезение. Я кричал Рюдигеру, но Эль-Шаарави в этом эпизоде оказался быстрее и забил гол. Не знаю, куда пропал наш бойцовский дух и настрой. Такое не должно происходить. В следующем матче нам нужно ответить на это поражение».

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