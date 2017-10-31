Капитан «Уотфорда» Дини дисквалифицирован на три матча АПЛ за участие в потасовке

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать нападающего «Уотфорда» Троя Дини за неспортивное поведение. В 10-м туре Премьер-Лиги «шершни» встречались со «Сток Сити». Ближе к концу поединка команды начали действовать жестко, что вылилось в обилие желтых карточек. Дини схватил за лицо полузащитника «Стока» Джо Аллена и едва не спровоцировал драку.

Форвард «Уотфорда» пропустит три ближайших матча своей команды. Впрочем, Аллен также обвиняется в агрессивном поведении.

Отметим, что Дини не в первый раз проявляет экспрессивное поведение. После матча с «Арсеналом» футболист сказал, что «канонирам» не хватает яиц.

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