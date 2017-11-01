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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику»

сегодня, 00:37
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0БенфикаБенфикаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бенфикой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Бенфика» 2:0 (1:0)
Голы: Свилар 45 (автогол), Блинд 78 (пенальти).
Незабитый пенальти: Марсьяль 15.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Смоллинг, Мата (Эррера, 68), Матич, МакТоминэй, Лингард (Мхитарян, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 75), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Бенфика»: Свилар, Жардел, Гримальдо (Элизеу 64), Дуглас Перейра, Диаш, Пицци (Жонас 79), Фейса, Сальвио, Самарис, Хименес (Сеферович 74), Диогу Гонсалвеш.
Главный тренер: Руй Витория.

Предупреждения: Диаш 6, Байи 24, Лингард 24, Сальвио 69, Самарис 77.

Судья: Гедиминас Мажейка.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:14
    RussianHorse
    сегодня в 01:02
    Поздравляю.
    Рыбе не унывать!
    Mr_Tim
    сегодня в 00:59
    2 пенальти и автогол в матче.. как сказал Комментатор матча, классическая победа Моура, не че нового и иновационого в игре нет..( увы но так
    Антон за MU
    сегодня в 00:51
    Я не могу понять...
    То ли МЮ не напрягается,то ли они реально убогие? Защита проходной двор,игры нет,но лезут дальше.
    С такой игрой МЮ выйдя из группы ничего мне кажется не светит! У Бенфики столько моментов было,кошмар,будь на их месте ПСЖ к примеру или Барса,там разгром бы был! Маур НОЛЬ,игра у МЮ УБОГАЯ !!!!!!!!!!!
    shur
    сегодня в 00:51
    ...Коням-водки,МЮ-вискарика,рэспект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NunoGomes21
    сегодня в 00:49
    Наверное, это лучший матч Бенфики в этой ЛЧ.
    Причина поражения - не удалось овраг между соперниками в исполнительском классе и скорости принятия решений.
    То, что дело закончится вторым голом показалось, как только Хименес не забил.
    Свилара упрекать сегодня не хочется - где мог - выручил, и даже больше. А в случае гола Матича - всё-таки его зовут не мистер Андерсон.
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 00:48
    С победой великий Манчестер Юнайтед! Впереди непростой матч с челси....
    dimagas1
    сегодня в 00:48
    Бенфика превратилась в что-то ужасное(((
    Killabyte
    сегодня в 00:44
    Во что превратилась Бенфика,влетают всем прдряд
    95-shishani-95
    сегодня в 00:40
    С победой один из самых сильных клубов АПЛ!
    dzvinka
    сегодня в 00:40
    они опять привезли этого 18-летнего патлатого кипера.. и опять он забил себе гол сам... я думал его пристрелили еще после первой игры)))
    Borusik1975
    сегодня в 00:40
    не смотрел
    но 2 пенальти и автогол это как вам игра ?
    Evilhuman
    сегодня в 00:39
    МЮ с победой и выходом с первого места, ожидаемо и коням за одно помогли
    RedDevil88
    сегодня в 00:39
    Потратили ровно столько сил,сколько и требовалось для победы,гуляя по полю пешком!
    Всех с победой и выходом в плей-офф!!!
    Inside91
    сегодня в 00:38
    Вопрос только один - это был эконом режим или нам , болелам МЮ ,пора привыкать к такому уг?
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