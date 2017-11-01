«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бенфикой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Бенфика» 2:0 (1:0)

Голы: Свилар 45 (автогол), Блинд 78 (пенальти).

Незабитый пенальти: Марсьяль 15.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Смоллинг, Мата (Эррера, 68), Матич, МакТоминэй, Лингард (Мхитарян, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 75), Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Бенфика»: Свилар, Жардел, Гримальдо (Элизеу 64), Дуглас Перейра, Диаш, Пицци (Жонас 79), Фейса, Сальвио, Самарис, Хименес (Сеферович 74), Диогу Гонсалвеш.

Главный тренер: Руй Витория.

Предупреждения: Диаш 6, Байи 24, Лингард 24, Сальвио 69, Самарис 77.

Судья: Гедиминас Мажейка.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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