«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бенфикой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Бенфика» 2:0 (1:0)
Голы: Свилар 45 (автогол), Блинд 78 (пенальти).
Незабитый пенальти: Марсьяль 15.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Смоллинг, Мата (Эррера, 68), Матич, МакТоминэй, Лингард (Мхитарян, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 75), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Бенфика»: Свилар, Жардел, Гримальдо (Элизеу 64), Дуглас Перейра, Диаш, Пицци (Жонас 79), Фейса, Сальвио, Самарис, Хименес (Сеферович 74), Диогу Гонсалвеш.
Главный тренер: Руй Витория.
Предупреждения: Диаш 6, Байи 24, Лингард 24, Сальвио 69, Самарис 77.
Судья: Гедиминас Мажейка.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Рыбе не унывать!
Рыбе не унывать!
То ли МЮ не напрягается,то ли они реально убогие? Защита проходной двор,игры нет,но лезут дальше.
С такой игрой МЮ выйдя из группы ничего мне кажется не светит! У Бенфики столько моментов было,кошмар,будь на их месте ПСЖ к примеру или Барса,там разгром бы был! Маур НОЛЬ,игра у МЮ УБОГАЯ !!!!!!!!!!!
То ли МЮ не напрягается,то ли они реально убогие? Защита проходной двор,игры нет,но лезут дальше.
С такой игрой МЮ выйдя из группы ничего мне кажется не светит! У Бенфики столько моментов было,кошмар,будь на их месте ПСЖ к примеру или Барса,там разгром бы был! Маур НОЛЬ,игра у МЮ УБОГАЯ !!!!!!!!!!!
Причина поражения - не удалось овраг между соперниками в исполнительском классе и скорости принятия решений.
То, что дело закончится вторым голом показалось, как только Хименес не забил.
Свилара упрекать сегодня не хочется - где мог - выручил, и даже больше. А в случае гола Матича - всё-таки его зовут не мистер Андерсон.
Причина поражения - не удалось овраг между соперниками в исполнительском классе и скорости принятия решений.
То, что дело закончится вторым голом показалось, как только Хименес не забил.
Свилара упрекать сегодня не хочется - где мог - выручил, и даже больше. А в случае гола Матича - всё-таки его зовут не мистер Андерсон.
но 2 пенальти и автогол это как вам игра ?
но 2 пенальти и автогол это как вам игра ?
Всех с победой и выходом в плей-офф!!!
Всех с победой и выходом в плей-офф!!!