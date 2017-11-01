Аллегри: «„Ювентус“ нужно как-то испугать, чтобы он показал свой лучший футбол»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги выездного матча со «Спортингом» (1:1) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы провели бледный первый тайм. Даже после пропущенного гола от нас не последовало никакой реакции. После перерыва стало получше. Изменения около 70-й минуты матча сделали игру более динамичной, но даже после того, как мы сравняли счёт, наша игра могла быть и лучше. У нас было время выйти вперёд, но мы не воспользовались нашими шансами.

Нас необходимо как-то испугать, чтобы мы стали показывать свой лучший футбол. Мы примем сегодняшний результат и будем думать о предстоящей встрече с „Беневенто“ в чемпионате».

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