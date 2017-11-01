Симеоне: «Остались ли у нас шансы на выход в плей-офф, узнаем после матча с „Ромой“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1):

«Мы неплохо начали эту встречу и могли добиться большего, но не были достаточно точными в завершении атак. Потом соперник забил, и мы стали нервничать. Во втором тайме мы играли намного лучше. „Карабах“ грамотно оборонялся, их вратарь был очень хорош. Такой исход нас не устроил, и мы понимаем, что сейчас у нас серьёзные проблемы с результативностью.

Когда сюда приедет „Рома“, мы попытаемся добыть победу. Ты получаешь то, что заслуживаешь. После матча с „Ромой“ увидим, останутся ли у нас шансы выйти в плей-офф ЛЧ или нет.

Мы всегда играем в одном стиле. В прошлые годы мы, пожалуй, побеждали в таких матчах. Когда забиваешь, люди говорят о вашей силе и смелости. Когда нет – у них складывается другое мнение».

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