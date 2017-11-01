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Кузнецов: «На Витиньо надеются, а он губки надул»

сегодня, 15:09
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал игру нападающего московского клуба Витиньо

«Правильно Ганчаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зелёным пацаном, непростительно сейчас. Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!

Если кому-то стыдно за тот ЦСКА, что играл с „Манчестером“ и „Базелем“ дома, то я скажу этим людям – вы многого ждёте. Надо понять проблемы ЦСКА. Посмотрите, кто там выходит на поле! Всё сразу не бывает. Сегодня – им, Кучаеву, Жамалетдинову, — даётся шанс, который надо ценить. А со временем эти парни будут в сборной».

Напомним, что бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал вчерашнюю встречу ЦСКА с «Базелем». 

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Все комментарии
SHMEL
сегодня в 16:34
Витиньо вчера был похож на ребёнка,которого насильно пытаются накормить манной кашей.Ходил-бегал надутый и пулял мяч на "отстаньте"...
Алексей Буренин
сегодня в 16:07
Правильно сказал и совершенно по делу
КЭТиК
сегодня в 15:51
Хорошая пара Дзюбе. Будет самая тупая звездная пара нападающих.
Don trambon ответил RussianHorse
сегодня в 15:37
RussianHorse:
А ведь было летом предложение от Флу порядка 13 🍋
Надо было соглашаться, хотя не факт что эти деньги пошли бы на новых игроков. Но уже понятно, что пропихнуть как Мусу у гинера не получится)
RussianHorse ответил Don trambon
сегодня в 15:35
Don trambon:
да с такой игрой то хоть что то бы дали
А ведь было летом предложение от Флу порядка 13 🍋
Don trambon ответил sihafazatron
сегодня в 15:31
sihafazatron:
сейчас много за него не дадут, значит и продавать нет смысла.
да с такой игрой то хоть что то бы дали
Don trambon
сегодня в 15:30
и не говори бро


пысы это сергеевич вернулся 1.
sihafazatron ответил Don trambon
сегодня в 15:29
Don trambon:
Вите уже 24 года и в отличии от того же Олонаре за него были отданы приличные деньги + шли на встречу и отдавали в аренды. Судя по его нынешней игре, то можно сказать зря всё это делалось. Дать шанс до летнего ТО, а там, если всё останется без изменений, продать. Пока явно провальный трансфер.
сейчас много за него не дадут, значит и продавать нет смысла.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:25
У него губки от природы надуты).
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:18
НАДО ЕГО В АРЕНДУ В ТОМЬ ОТПРАВИТЬ ДО КОНЦА СЕЗОНА
ПУСТЬ ПОДУМАЕТ, АККЛИМАТИЗИРУЕТСЯ...
Don trambon
сегодня в 15:16
Вите уже 24 года и в отличии от того же Олонаре за него были отданы приличные деньги + шли на встречу и отдавали в аренды. Судя по его нынешней игре, то можно сказать зря всё это делалось. Дать шанс до летнего ТО, а там, если всё останется без изменений, продать.
Пока явно провальный трансфер.
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