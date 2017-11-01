Кузнецов: «На Витиньо надеются, а он губки надул»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал игру нападающего московского клуба Витиньо.

«Правильно Ганчаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зелёным пацаном, непростительно сейчас. Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!

Если кому-то стыдно за тот ЦСКА, что играл с „Манчестером“ и „Базелем“ дома, то я скажу этим людям – вы многого ждёте. Надо понять проблемы ЦСКА. Посмотрите, кто там выходит на поле! Всё сразу не бывает. Сегодня – им, Кучаеву, Жамалетдинову, — даётся шанс, который надо ценить. А со временем эти парни будут в сборной».



Напомним, что бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал вчерашнюю встречу ЦСКА с «Базелем».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте