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Широков: «ЦСКА нужно было дождаться возвращения Дзагоева»

сегодня, 13:43
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал вчерашнюю встречу ЦСКА с «Базелем». 

«Второй тайм в исполнении ЦСКА, думаю, понравился всем. В отличие от первого. В перерыве Виктор Ганчаренко сделал перестановки, выпустил Алана Дзагоева. ЦСКА с ним заиграл по-другому. Все прекрасно знают, какой это футболист. Нужно было дождаться возвращения Дзагоева, чтобы понять, насколько „армейцы“ лучше играют в атаке при нём. Алан и забить может, что вчера доказал, и передачу отдать хорошую.

Три очка против трёх с „Базелем“ в сдвоенных матчах – не самый плохой результат, который оставляет шансы на выход из группы. Лучше бы, конечно, было не проигрывать швейцарцам в Москве, а хотя бы сыграть вничью. Теперь впереди у ЦСКА матч с „Бенфикой“, которая не в лучшем состоянии сегодня. И выездной матч с „Манчестером“, что не очень хорошо. Но шансы есть».

Напомним, что заслуженный тренер РФ Валерий Газаев также поделился мнением о матче «Базель» - ЦСКА.

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Все комментарии
Морозовский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:34
Сергеевич вернулся 1:
Сломают опять Дзагоева. Вчера, когда Марио упал в конце матча и просил медпомощи, у Ганчаренко была истерика. Так заорал на медперсонал, которые побежали исполнять свои обязанности и вернул их обратно. Это ещё раз доказывает мои слова, что ради спасения "тела" они пойдут на всё, даже на "жертвы" своих игроков и плевать им, что футболист корчится от боли и просит замены.
Алан может сам на ровном месте сломаться. Игрок очень хороший, но из-за хрустальности мало помогает команде. Очень часто его ждать приходится коням. Здоровья ему, конечно, и без травм.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:21
Сломают опять Дзагоева. Вчера, когда Марио упал в конце матча и просил медпомощи, у Ганчаренко была истерика. Так заорал на медперсонал, которые побежали исполнять свои обязанности и вернул их обратно. Это ещё раз доказывает мои слова, что ради спасения "тела" они пойдут на всё, даже на "жертвы" своих игроков и плевать им, что футболист корчится от боли и просит замены.
Остапчук 67
сегодня в 13:59
Дзагоев возвратился ненадолго.
time out
сегодня в 13:51
Интересно, Дзагоев будет играть дальше, или с него еще месяца полтора пыль сдувать будут? Алан стал одноразовым игроком.
Шуnя771
сегодня в 13:48
Мю не Базель, а Базель не МЮ...
Морозовский
сегодня в 13:47
"ЦСКА" нужно дождаться возвращения Широкова.
Serge Boykov
сегодня в 13:47
Алана конечно не хватало,надеюсь ещё наберёт форму и заиграет ещё сильнее! Радует уже то что,во втором тайме была игра! А выйдем дальше или нет,покажет время!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:46
БЕНФИКЕ ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО - НУЖНО ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ.
НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ БЕНФИКА ВОЗЬМЁТ 6 ОЧКОВ.
Goger90
сегодня в 13:46
Боюсь, ЦСКА и Базель последние два туры проведут примерно одинаковы: победы над Бенфикой и поражения от МЮ.
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