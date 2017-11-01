Широков: «ЦСКА нужно было дождаться возвращения Дзагоева»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал вчерашнюю встречу ЦСКА с «Базелем».

«Второй тайм в исполнении ЦСКА, думаю, понравился всем. В отличие от первого. В перерыве Виктор Ганчаренко сделал перестановки, выпустил Алана Дзагоева. ЦСКА с ним заиграл по-другому. Все прекрасно знают, какой это футболист. Нужно было дождаться возвращения Дзагоева, чтобы понять, насколько „армейцы“ лучше играют в атаке при нём. Алан и забить может, что вчера доказал, и передачу отдать хорошую.

Три очка против трёх с „Базелем“ в сдвоенных матчах – не самый плохой результат, который оставляет шансы на выход из группы. Лучше бы, конечно, было не проигрывать швейцарцам в Москве, а хотя бы сыграть вничью. Теперь впереди у ЦСКА матч с „Бенфикой“, которая не в лучшем состоянии сегодня. И выездной матч с „Манчестером“, что не очень хорошо. Но шансы есть».



Напомним, что заслуженный тренер РФ Валерий Газаев также поделился мнением о матче «Базель» - ЦСКА.

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