Фернандес: «Победы на характере - это в духе ЦСКА»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о нынешней игровой форме столичного клуба.



«Победы на характере — это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берём и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щёки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперёд, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.



Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед. Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдаётся!».



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