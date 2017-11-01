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Р. Нигматуллин: «„Спартак“ не проиграет „Севилье“»

сегодня, 18:10
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

«Если послушать игроков „Севильи“, то они не сомневаются в своей победе. Речь идет не о победе, а о том, с каким крупным счетом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что „Спартак“ сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счетом не хотелось бы. Никто не должен никого бояться. Серьезные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать.

Каррера — современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера „Спартака“, то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером».

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 19:16
Хорошо бы,но надо для уверенности посмотреть,на что ты вчера ставил. Тогда сегодняшние перспективы для любителей ставок будут яснее.
drug01
сегодня в 19:10
Еще один Бубнов, ждем полночь......
renegade1976 ответил Супервайзер
сегодня в 19:04
Супервайзер:
Только победа! Мы должны сегодня победить, только победить, только победить!
    Морозовский
    сегодня в 19:00
    Да коню понятно, что не проиграет! И даже бомжу! Вот бесятся некоторые из них с утра прям!
    AntiherQ1488
    сегодня в 18:57
    Амурский игнорщик:

    В Москве вроде бы показал, все ж орали, да чемп фигня, все были слабые, вам помогли, вот в лч - вам хана. Вот лч. Мы - на первом месте в группе, дернули Севилью 5:1. А вам все нужны доказательства.
    Т.е. надо, когда Спартак проиграет.
    Чтоб потом, как дед, на лавочке - сказать: "Агаааа! Я ж говорил!".
    борька
    сегодня в 18:48
    Если крупно проиграли то мало шансов на реванш, хотя Барса и сотворило чудо,ночудеса по два раза не повторяются, так что Спартак должен выиграть , если будет все 90 минут бегать через немогу.Удачи!
    Павел Амурский
    сегодня в 18:48
    Сегодня спартак покажет всю свою сущность.
    eaguar
    сегодня в 18:35
    Победы Спартаку .
    OLESOCC
    сегодня в 18:22
    Руслан, я на тебя молиться буду! Нострадамус ты наш!.
    Супервайзер
    сегодня в 18:20
    Только победа! Мы должны сегодня победить, только победить, только победить!
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