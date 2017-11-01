Р. Нигматуллин: «„Спартак“ не проиграет „Севилье“»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

«Если послушать игроков „Севильи“, то они не сомневаются в своей победе. Речь идет не о победе, а о том, с каким крупным счетом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что „Спартак“ сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счетом не хотелось бы. Никто не должен никого бояться. Серьезные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать.

Каррера — современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера „Спартака“, то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером».

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