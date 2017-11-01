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Сёмин: «Не имеем права выпускать на поле Ари раньше времени»

сегодня, 17:42
ЛокомотивЛокомотив-:-ШерифШерифЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча с «Шерифом» в рамках Лиги Европы рассказал о состоянии нападающего Ари, а также отметил потенциал братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Ари уже проводит отдельные тренировки с командой, но мы не имеем права выпускать его на поле раньше времени. А время еще не пришло. Доктора скажут, когда он будет готов.

Что касается братьев Миранчуков, это новое поколение российских футболистов, у них громадный и пока не до конца раскрытый потенциал. Есть много недостатков, над которыми им нужно работать и над которыми они работают. Миранчуки прислушиваются к тренерам и профессионально относятся к работе».

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