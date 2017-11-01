Семин: «Не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гильерме — одни из лучших игроков РФПЛ»

На пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы «Локомотив» - «Шериф» главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин выделил двух футболистов из своего состава:

«Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гильерме — одни из лучших игроков нашего чемпионата».

Напомним, что в заявке сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией ни один из этих футболистов не оказался.

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