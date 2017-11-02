Червиченко: «Думаю, в выездной встрече „Спартак“ вряд ли мог сыграть лучше»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о гостевом поражении бывшей команды от «Севильи» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«„Севилья“ была сильнее, но не могла с первых минут реализовать свои моменты, как в первой игре в Москве. На мой взгляд, „Спартак“ в сегодняшнем матче показал практически всё, на что он способен. Я думаю, что вряд ли москвичи в выездной встрече могли сыграть лучше. Что касается „Севильи“, то было понятно, что андалусийцы будут играть первым номером в родных стенах, так как им эта победа нужна была кровь из носу. Кроме того, гостевая трибуна на сегодняшнем матче была закрыта, что тоже сыграло на руку севильцам.

Несмотря на то, что испанцы пребывали не в лучших физических кондициях, этих кондиций хватает, чтобы хоть минимально обыграть нашего действующего чемпиона. В принципе, изначально ожидалось, что испанцы – фавориты этого матча, что и подтвердилось. Не думаю, что кто-то ожидал повторения прошлой встречи в Москве, как по игре, так и по счёту.

На мой взгляд, у красно-белых шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов небольшие, поскольку у андалусийцев уже сейчас семь очков, и я думаю, что они в состоянии на выезде обыграть „Марибор“. Плюс ко всему, я не думаю, что спартаковцы смогут на выезде переиграть „Ливерпуль“, поэтому, на мой взгляд, москвичи максимум смогут набрать восемь очков, а севильцы при победе над словенцами наберут уже десять. Поэтому я считаю, что „Спартак“ сможет удержать третью строчку и попасть в плей-офф Лиги Европы, хотя она практически и так им обеспечена, а вот дальше пройти по Лиге чемпионов... Не думаю, что им это удастся».

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