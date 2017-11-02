Ингебригтсен: «„Зенит“ - один из крупнейших клубов Европы»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».

«Хорошо, что мы не стали досрочно чемпионами в минувшие выходные. У парней не было никакого похмелья. Они пошли спокойно домой и выспались. Это полезно перед игрой с „Зенитом“. К нам приедет одна из крупнейших команд Европы. У нас есть разные варианты игры. Можем использовать, например, Бендтнера в полузащите. Посмотрим, как решим сыграть».

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