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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Глушаков: «Поражение не ставит крест на нашем выступлении»

сегодня, 01:08
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«Позитив? То, что забили один гол. Во втором тайме перестроили игру, стали больше атаковать. Тушевались в первые минуты, играли на выезде, хотели на контратаках поймать соперника. Во втором тайме хорошо атаковали, были моменты. К сожалению, не смогли забить второй гол.

Не сказал бы, что было давление. Просто в самом начале отошли назад. Поэтому больше казалось, что, наверное, отдали инициативу. Конечно видели болельщиков на трибунах. Я и сам билеты делал. Кому смог. Знали, что они и дубль поддерживали, не хватало их сегодня.

Это поражение не ставит крест на нашем выступлении. Еще два матча впереди. Все в наших ногах и головах».

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Все комментарии
papic337
сегодня в 01:36
Удачи в двух оставшихся играх.
drive45
сегодня в 01:32
Боритесь Денис, в лигу Европы попасть реально.
Шишанутый
сегодня в 01:31
Вам надо Ливер на Энфилде грохнуть тогда выйдете. Ничья к сожелению не чего не даст. Удачи Спартаку!
Рожден в СССР
сегодня в 01:15
Дениска завял бы ты лучше с самогоном, и команде польза будет
Шуnя771
сегодня в 01:15
Практически ДА! Ливер сольет Севильи и досвидос...
sihafazatron ответил Saang
сегодня в 01:13
Saang:
себя на колени и будет сосать большой и толстый красный фруктовый лед
пусть так и будет)
Saang ответил sihafazatron
сегодня в 01:12
sihafazatron:
марибор поставит)
    sihafazatron
    сегодня в 01:10
    марибор поставит)
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