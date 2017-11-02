Роналду: «Голевая засуха? Я спокоен, а мои голы можете найти в Google»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов ответил журналистам на вопрос о том, волнует ли его, что он забил только один гол в 6 матчах текущего сезона чемпионата Испании:

«Я абсолютно спокоен. Демонстрация хорошей игры больше ничего для вас не значит. Всё, что имеет значение, это одни голы. Я не собираюсь говорить о своей статистике. Можете зайти в Google и вбить в поиск „голы Криштиану Роналду“, там их и найдёте».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте