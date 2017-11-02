Уилшир пока не будет вызван в сборную Англии

Тренерский штаб сборной Англии не будет вызывать полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира на товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Главный тренер «канониров» Арсен Венгер недавно заявил, что Уилшир уже готов играть за национальную команду, но тренерский штаб сборной придерживается немного другого мнения. Рулевому команды Гарету Саутгейту нравится игра Джека, но он считает, что 25-летний хавбек должен еще добирать форму. В дальнейшем, если Уилшир продолжит играть на солидном уровне, он получит вызов.

В то же время в сборную будет привлечен молодой хавбек «Тоттенхэма» Харри Уинкс, хорошо зарекомендовавший себя в последних матчах.

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