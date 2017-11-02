Дель Пьеро: «В свою первую ночь в Турине я не мог заснуть»

Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился воспоминаниями о своих первых шагах в туринском клубе.



«У нас с агентом был план того, о чем мы будем беседовать с Бониперти, когда встретимся с ним. Однако как только мы появились в его офисе, всего через пять минут он сказал: „Вот контракт, подписывайте его“. И мы подписали, ведь это было хорошее предложение.



Я помню свою первую ночь в Турине. Я не мог заснуть, глаза не закрывались, это был момент эйфории. Затем все-таки пришло осознание того, где я нахожусь, кто мои товарищи по команде. Сперва было очень тяжело, но со временем все стало намного проще».



Ранее Алессандро Дель Пьеро вспоминал о своем самом красивом забитом голе.

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