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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Пьянич: «Мы уже обыгрывали „Барселону“, сделаем это еще раз»

сегодня, 14:05
ЮвентусЮвентус-:-БарселонаБарселона22.11.2017 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал предстоящую встречу Лиги чемпионов с «Барселоной». 

«Мы уже обыгрывали в том сезоне „Барселону“ у себя дома, сделаем это еще раз. Мы намерены отдать все, чтобы заполучить 6 очков в последних двух встречах группового этапа Лиги чемпионов». 

Предыдущий матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Ювентусом» завершился вничью

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Все комментарии
BESTjuventus10
сегодня в 14:42
BESTjuventus10
сегодня в 14:41
че за многоцветные на ветке? а пьяничу поменьше говорить надо. болтуны обычно всегда сливают.
Майкл59ru
сегодня в 14:34
Ха-ха-хах....я просто валяюсь с самоуверенности некоторых сливочных и туринских игроков. Обыгрывали они Барселону. Спортинг обыграть не могут,а уже губёнки свои на Барселону раскатывают. Мало им 3:0 в первом туре? Окей,будет 0:6 ! )
RUSTY8
сегодня в 14:34
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:29
На данный момент Барса обыграет собрную всех грандов мира,не только Ювентус.
Барселона это не Реал.Барса побеждала Псж 5-1 а ложный пенальти не считается.
Также жеребьевка для Реала,кот все видели,как бес держал теплый шарик и вытащил слабую команду,видел вес мир,как судья удалял игроков Баварии видел вес мир,поэтому по истине у Реала две победы в лч фиктивные,лживые.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:25
БАРСА ВАС ПОРВЁТ НА ЛОСКУТЫ
НО ЭТО НЕ ТОЧНО
Кьянти
сегодня в 14:17
- «Мы уже обыгрывали в том году „Барселону...."
- Да кто ее только не обыгрывал, брат.

- "...сделаем это еще раз."
- Эй, Ара, да сделай, маму их еще много, раз
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