Пьянич: «Мы уже обыгрывали „Барселону“, сделаем это еще раз»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал предстоящую встречу Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Мы уже обыгрывали в том сезоне „Барселону“ у себя дома, сделаем это еще раз. Мы намерены отдать все, чтобы заполучить 6 очков в последних двух встречах группового этапа Лиги чемпионов».
Предыдущий матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Ювентусом» завершился вничью.
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Барселона это не Реал.Барса побеждала Псж 5-1 а ложный пенальти не считается.
Также жеребьевка для Реала,кот все видели,как бес держал теплый шарик и вытащил слабую команду,видел вес мир,как судья удалял игроков Баварии видел вес мир,поэтому по истине у Реала две победы в лч фиктивные,лживые.
Барселона это не Реал.Барса побеждала Псж 5-1 а ложный пенальти не считается.
Также жеребьевка для Реала,кот все видели,как бес держал теплый шарик и вытащил слабую команду,видел вес мир,как судья удалял игроков Баварии видел вес мир,поэтому по истине у Реала две победы в лч фиктивные,лживые.
НО ЭТО НЕ ТОЧНО
НО ЭТО НЕ ТОЧНО
- Да кто ее только не обыгрывал, брат.
- "...сделаем это еще раз."
- Эй, Ара, да сделай, маму их еще много, раз
- Да кто ее только не обыгрывал, брат.
- "...сделаем это еще раз."
- Эй, Ара, да сделай, маму их еще много, раз