Пьянич: «Мы уже обыгрывали „Барселону“, сделаем это еще раз»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал предстоящую встречу Лиги чемпионов с «Барселоной».



«Мы уже обыгрывали в том сезоне „Барселону“ у себя дома, сделаем это еще раз. Мы намерены отдать все, чтобы заполучить 6 очков в последних двух встречах группового этапа Лиги чемпионов».



Предыдущий матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Ювентусом» завершился вничью.

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