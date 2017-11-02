Непомнящий: «Звёздной болезни у Головина нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень»

Российский специалист Валерий Непомнящий не согласен с теми, кто думает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин «зазвездился». Также, по словам тренера, хавбеку по силам заиграть в «Барселоне», которая интересуется игроком:

«Думаю, по своим футбольным качествам Головин способен заиграть в „Барселоне“. Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в „Барселоне“.

Такое поведение является проявлением звездной болезни? Нет-нет. Это не относится к звездной болезни. Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте