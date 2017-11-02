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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Уткин: «У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами»

сегодня, 20:10

Известный комментатор Василий Уткин в преддверии матча «Русенборг» - «Зенит» высказался о главном тренере петербуржцев Роберто Манчини.

«У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами. Поэтому Дзюба не самая большая проблема.

Как думаете, тренер должен готовить свою команду к важному матчу в Лиге Европы? А Манчини покидал расположение „Зенита“ перед матчем команды. Весь второй тайм матча „Зенит“ - „Русенборг“ (3:1), болельщики петербургского клуба скандировали: „Эй, Манчини, как там в Майами?“ Однако об этом никто не пишет.

Я не хочу утверждать, что это правда и истина, но в Санкт-Петербурге об этом все говорят. Хотя ни для кого не секрет, что у нас о „Зените“ принято писать лишь самое хорошее».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 21:17
Не, Манчини то реально в Майями гонял с семьёй.
Но это было в перерыв на матчи сборных и Зенит дал игрокам и тренерам, не задействованным в матчах сборных, 3-4 дня отдыха.
Ну а то что там фанаты что то скандировали весь тайм, это выдумки жирной утки.
susanin ultrazenith
сегодня в 21:08
Чушь собачья!
ПерекатиПоле
сегодня в 20:55
Был я на матче Зенит-Руссенбург.
Сидел над фанатским сектором.
Кому жирный тут что то залечить пытается? Что там болельщики скандировали?
В параллельной вселенной живет кадр.
Гоша Великолепный
сегодня в 20:52
В этом проекте,никогда ничего не измениться!Тренера будут приезжать на заработки,а не на работу!Без 8 и жизнь плоха!
Свиняка
сегодня в 20:51
Тебя, жиробас, это тоже касается! Явно ты не ту профессию выбрал, явно не ту
СSКА
сегодня в 20:49
LOpp
сегодня в 20:45
Манчини манекен для демонстрации клубного шарфа.
Klopp_OUT
сегодня в 20:43
Заявил Уткин доедая бургер
NoKerzhNoParty
сегодня в 20:39
У уткина проблемы с головой, а не с весом
Gloomy59
сегодня в 20:38
Как же его точит обида, что ему не дают публичных выступлений и комментарий!!!!!!
Может Уткина отправить куда-нибудь????
sir-5
сегодня в 20:35
Так он и "тренировал" сб.чего-то Италии в матче против сб. МИД РФ. Шоуменом становится.
Аргeнтинeц
сегодня в 20:32
А в Майами Манчини пели „Эй, Манчини, как там бакланы?“
Levadia
сегодня в 20:32
Папа у Васи силён в математике,Вася же вовсе ни в чём не силён!
Sadjon
сегодня в 20:31
Как обычно словесный понос Уткина...
Juve14
сегодня в 20:31
Этот человек когда нибудь оптимистично высказывается? Или соккер лишь его критику публикует? Кто ж его по жизни так обидел то? Бедный видать хреново живется, постоянно желчь сочится причем на любые темы
Морозовский
сегодня в 20:26
Васька! А у нас тут бомжи его хуже картонки не считают ! Только псалмы ! Где же истина ? Вот я только за то, чтобы Манчини продолжал ваять будущего обладателя Кубка Л.Ч. Удачи Манчини !
bosun
сегодня в 20:21
Слишком подозрительно, Василий уже давненько неровно дышит к синьору Манчини. Это настораживает, Вася.
makiv
сегодня в 20:20
    Saang
    сегодня в 20:15
    У Уткина уже традиция нести всякую странь... https://www.6/tribuna/blogs/codfo18/869264.html
    Leroy Jethro Gibbs
    сегодня в 20:15
    Походу, Уткин решил поддерживать свою известность подтаскивая каждый день по ведру помоев в прессу!!!
    Petergoff
    сегодня в 20:14
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