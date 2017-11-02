Уткин: «У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами»

Известный комментатор Василий Уткин в преддверии матча «Русенборг» - «Зенит» высказался о главном тренере петербуржцев Роберто Манчини.

«У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами. Поэтому Дзюба не самая большая проблема.

Как думаете, тренер должен готовить свою команду к важному матчу в Лиге Европы? А Манчини покидал расположение „Зенита“ перед матчем команды. Весь второй тайм матча „Зенит“ - „Русенборг“ (3:1), болельщики петербургского клуба скандировали: „Эй, Манчини, как там в Майами?“ Однако об этом никто не пишет.

Я не хочу утверждать, что это правда и истина, но в Санкт-Петербурге об этом все говорят. Хотя ни для кого не секрет, что у нас о „Зените“ принято писать лишь самое хорошее».

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