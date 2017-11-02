Орлов: «Даже хорошо, что „Зенит“ сейчас второй»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом» (0:3) должно помочь петербургской команде.

«У команды должен быть футбольный интеллект. Манчини сейчас этим и занимается. Успеет ли? Этим, кстати, начал заниматься и Мирча Луческу. Но у него не получилось. Дадут ли возможность Манчини и поймут ли его?

Отставка? Все возможно в этом мире. Но нет - сейчас-то зачем отставка? „Зенит“ идет на втором месте, отстает от „Локомотива“ на три очка. На мой взгляд, вообще хорошо, что он идет вторым. Это как бег стайеров - лучше бежать за спиной, а потом вырваться.

Потому что помните, что говорили - „Зенит“ уже чемпион. Это очень влияет на жену футболиста, его родственников, друзей. Они постоянно ему об этом говорят. Это игрока убаюкивает».

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