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Уткин: «Думаю, у „Спартака“ остались небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов»

сегодня, 18:48
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Спартак» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне «красно-белые» уступили «Севилье» и усложнили себе задачу по выходу в плей-офф турнира.

«Я бы не сказал, что „Спартак“ провалил первый тайм с „Севильей“. Они защищались очень организованно и раз за разом надежно отбивались. Но в одном моменте они прозевали угловой.

Может быть, можно говорить о том, что „Спартак“ должен был активнее действовать в нападении, но у них была маленькая группа атаки. В центре поля „Спартак“ выбрал очень оборонительное построение. Но не забывайте, что „Спартак“ играл с очень сильной командой.

Я думаю, что у „Спартака“ остались небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов».

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Все комментарии
Дед Мазая
сегодня в 19:55
Сомнительно, что Севилья проиграет оба матча. Так же сомнительно, что Спартак выиграет оба матча. Ничья с Марибором все испортила...(
Шуnя771
сегодня в 19:54
Шансы только теоретические!
chichin13
сегодня в 19:46
Спартак играл с очень сильной командой." Очень сильная команда 1:5 не проигрывает.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:46
Шанса не бывает только у покойника, а здесь живые люди. Шанс есть всегда надо только его использовать, сделать всё, чтобы потом каждый мог сказать-я сделал всё, что мог и не было чувства недосказанного.
derrik2000 ответил fanliverpoolfan
сегодня в 19:28
fanliverpoolfan:
На энфилде шансов нет
А, может, кто-нибудь из нуворишей захочет срубить бабла на спортивном тотализаторе, тогда как? )))))))))))))))))
derrik2000
сегодня в 19:27
Уткин думает, спартаковские игроки - играют, Каррера - тренирует, Федун - даёт (не даёт) деньги на трансферы.
Каждый занят своим делом... ))))))))))))))))))))))
Александр Северный
сегодня в 19:24
Смешо даже слышать такое, какие тут могут быть шансы с такой игрой.
ЮЗИК
сегодня в 19:13
Не надо быть специалистом, чтоб знать что шансы у нас маленькие в ЛЧ
sir-5
сегодня в 19:04
"Синусоида Рейнгольда" : "У "Спартака" отличные шансы на выход из группы"
fanliverpoolfan
сегодня в 18:58
На энфилде шансов нет
eaguar
сегодня в 18:57
Есть то они есть , да кто же дасть .
pereletnii
сегодня в 18:56
Будет смешно если спартак проиграет и ливеру и марибору дома,спартак могет)
Maeak
сегодня в 18:56
Должны попасть в лигу европы.
ДАША Д
сегодня в 18:50
Утиные мозги - куриные предсказания
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