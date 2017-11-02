Уткин: «Думаю, у „Спартака“ остались небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Спартак» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне «красно-белые» уступили «Севилье» и усложнили себе задачу по выходу в плей-офф турнира.

«Я бы не сказал, что „Спартак“ провалил первый тайм с „Севильей“. Они защищались очень организованно и раз за разом надежно отбивались. Но в одном моменте они прозевали угловой.

Может быть, можно говорить о том, что „Спартак“ должен был активнее действовать в нападении, но у них была маленькая группа атаки. В центре поля „Спартак“ выбрал очень оборонительное построение. Но не забывайте, что „Спартак“ играл с очень сильной командой.

Я думаю, что у „Спартака“ остались небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов».

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