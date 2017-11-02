Бышовец: «„Локомотив“ обыграет „Шериф“»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Шериф».

«Думаю, сегодня „Локомотив“ выиграет. У него и в первом матче были хорошие шансы на победу, но не удалось реализовать свое преимущество. „Железнодорожники“ по уровню игроков, по опыту имеют преимущество перед „Шерифом“. К тому же красно-зеленые сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии: они возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Мы вправе ожидать сегодня победу.

Что касается „Шерифа“, то очевидно, что шансы всегда есть. И выстроенная тактика будет для „Локомотива“ несколько неудобной, потому что придется преодолевать насыщенную оборону соперника. В этом смысле важно будет помнить о проблемах контратак. В целом же соотношение всех футбольных факторов сейчас в пользу „железнодорожников“.

Думаю, „Локомотив“ победит с разницей в один-два мяча, если поточнее, то — 2:0».

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