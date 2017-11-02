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Игонин: «Сейчас у „Зенита“ не всё идёт по плану»

сегодня, 18:35
РусенборгРусенборг-:-ЗенитЗенит23:05 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с «Русенборгом» в Лиге Европы.

«Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками „Зенита“ не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.

Сейчас у „Зенита“ не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то „Зенит“ играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.

„Зениту“ не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи».

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Все комментарии
time out ответил oFANATo
сегодня в 19:44
oFANATo:
Прикинь! Все, что ты тут напридумывал....можно прилепить и к Спартаку...И смысл не поменяется... Смотри.... Похоже, что не общекомандной злости не хватает Спартаку, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет. Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе спартакОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок. особенно это проявилось после вчерашнего матча с Севильей...
Спартак - чемпион, а Зенит даже и не второй. У Спартака целый состав основных игроков был травмирован, у Зенита два равноценных состава, Спартак играет на три фронта, а Зенит вылетел как пробка из кубка России, у Спартака не гниют на скамейке запасных игроки, как в Зените. Так, что ты сравнил ... с пальцем. У Зенита скоро начнут жрать друг друга, как пауки в банке.
oFANATo ответил Т34
сегодня в 19:30
Т34:
Похоже, что не общекомандной злости не хватает Зениту, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет. Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе зенитОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
Прикинь! Все, что ты тут напридумывал....можно прилепить и к Спартаку...И смысл не поменяется...

Смотри....
Похоже, что не общекомандной злости не хватает Спартаку, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет.
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе спартакОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.

особенно это проявилось после вчерашнего матча с Севильей...
mensk
сегодня в 19:30
Игонин уже дает советы Манчини. Ну - ну...
Т34
сегодня в 19:15
Похоже, что не общекомандной злости не хватает Зениту, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет.
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе зенитОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
-ПиР@НьЯ-
сегодня в 19:08
глядя на заголовок почему то вспомнил строчки:
Границы ключ переломлен пополам
****
А перестройка всё идёт и идёт по плану
sir-5 ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:07
susanin ultrazenith:
Вынесем 5:0 как минимум!
Хватит и 2-0.Остальные три поберегите на Казань.
sir-5
сегодня в 19:06
"Зенит" разъедает изнутри ржавчина. Пока коррозия на поверхность не выступила, будут делать вид,что всё хорошо.
Gunslinger ответил susanin ultrazenith
сегодня в 18:58
susanin ultrazenith:
Вынесем 5:0 как минимум!
Первая цифра пусть даже меньше будет, а вот во вторую надо упереться!!! :)
susanin ultrazenith
сегодня в 18:47
Вынесем 5:0 как минимум!
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