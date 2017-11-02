Игонин: «Сейчас у „Зенита“ не всё идёт по плану»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с «Русенборгом» в Лиге Европы.

«Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками „Зенита“ не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.

Сейчас у „Зенита“ не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то „Зенит“ играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.

„Зениту“ не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи».

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