Игонин: «Сейчас у „Зенита“ не всё идёт по плану»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с «Русенборгом» в Лиге Европы.
«Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками „Зенита“ не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.
Сейчас у „Зенита“ не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то „Зенит“ играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.
„Зениту“ не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи».
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Смотри....
Похоже, что не общекомандной злости не хватает Спартаку, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет.
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе спартакОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
особенно это проявилось после вчерашнего матча с Севильей...
Смотри....
Похоже, что не общекомандной злости не хватает Спартаку, а взаимопонимания в коллективе, той общности, которая укрепляет взаимоотношения между игроками и тренером. Нет команды, есть бригада гастарбайтеров, собранная с разных стран и клубов, с разными языками и понятиями, а их бригадир не может им довести того, что от них хочет.
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе спартакОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
особенно это проявилось после вчерашнего матча с Севильей...
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе зенитОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
Вот и получается, что нет того результата, на который рассчитывали руководители этого проекта. По отдельности - все хорошие мастера, а вместе зенитОвцы. И как раз о тренере и надо говорить сегодня, завтра будет поздно, потому что ничто не разрушает команду как навалившиеся неудачи, когда каждый начинает нервничать и совершать еще больше ошибок.
Границы ключ переломлен пополам
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А перестройка всё идёт и идёт по плану
Границы ключ переломлен пополам
****
А перестройка всё идёт и идёт по плану