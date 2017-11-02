Горлукович: «Такая победа, как над „Севильей“ в Москве, бывает только раз в 100 лет»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович признался, что вчерашнее поражение «красно-белых» от «Севильи» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов не стало для него неожиданностью:

«Мое мнение однозначно. Заслуженная победа „Севильи“. Все нормально, как и должно было быть…

„Спартак“ не разочаровал. „Севилья“ вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. В этом все дело. Мастерство и опыт испанцев взяли верх. Хотя нужно признать: это уже не та „Севилья“, которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, „красно-белые“ уступили средней испанской команде.

Игра все показала. Даже если бы матч завершился вничью, это не было бы справедливым результатом. Мне сложно сказать, трусливо ли играл „Спартак“ или нет. В любом случае, с подобным настроем такие матчи не выигрывают. Тем более столь важные, определяющие».

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