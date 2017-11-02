«Янг Бойз» - «Динамо» (Киев): стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Янг Бойз» и киевского «Динамо» на матч 4-го тура Лиги Европы.
«Янг Бойз»: Фон Баллмос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Лотомба, Сулеймани, Эбишер, Соу, Фасснахт, Ассале, Нсаме.
Запас: Вельфли, Бюрки, Нгамалеу, Шик, Вютрих, Бенито, Йосс.
«Динамо»: Бущан, Кедзера, Хачериди, Вида, Пиварич, Корзун, Морозюк, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Жуниор Мораес.
Запас: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.
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