Посмак: «Для всей Москвы поражение „Локомотива“ - сенсация. Но не для нас»

Защитник «Шерифа» Вячеслав Посмак прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в гостевом матче Лиги Европы.

«Вы видели, что в первой игре мы тоже хорошо играли. Сегодняшнюю игру провели еще лучше. Хорошо смотрелись на фоне „Локомотива“. Думаю, для всей Москвы проигрыш „Локомотива“ будет сенсацией. Для нас это таковым не является. Мы вышли на поле выполнили установку тренера. Мы каждую игру играем на победу.

Думаю, „Локомотив“ недооценил „Шериф“. Вы видели — игра нам удалась. Чувствуется ли, что „Локомотив“ сейчас лидер РФПЛ? Сразу чувствуется, что футболисты другого уровня, другая подготовка. Но мы ни в чем не проигрывали создавали моменты.

Наш главный приоритет выигрывать каждую игру. Хочется и из группы выйти и чемпионат выиграть, потому что „Шериф“ никогда не выходил в своей истории из группы».

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