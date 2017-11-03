Лысов: «Празднование победы над „Зенитом“ на сегодняшний матч не повлияло»

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал поражение от «Шерифа» (1:2) в матче Лиги Европы.

«Проигрывать всегда неприятно. Играли на победу, старались. Выкладывались на сто процентов, но не получилось выиграть. Будем разбирать ошибки. Празднование победы над „Зенитом“ на сегодняшний матч не повлияло. У нас ничего такого не было. Спокойно готовились к сегодняшней игре. „Шериф“ — хороший соперник. В Лиге Европы нет легких оппонентов.

Травмы не повлияли на исход матча. У нас все игроки готовы играть в любой момент. Что касается того, мог ли Никита Медведев выручить в моментах с пропущенными голами, то это ошибки всей команды. Все виноваты. Мы разберем ошибки и забудем эту игру. Будем готовиться к ЦСКА. Своей игрой сегодня недоволен».

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