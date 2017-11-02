Рикко Гросс поддержал «Зенит» и Дзюбу

Старший тренер мужской сборной по биатлону Рикко Гросс поддержал «Зенит» и нападающего Артема Дзюбу.



«Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже. С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!



Я сам ни разу не был на матче „Зенита“ на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю „Зениту“ удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с „Русенборгом“, хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску», - цитирует слова Рикко Гросса пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» и «Русенборг» определились с комплектами форм на сегодняшний матч, который состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.

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