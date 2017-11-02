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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Рикко Гросс поддержал «Зенит» и Дзюбу

сегодня, 14:52

Старший тренер мужской сборной по биатлону Рикко Гросс поддержал «Зенит» и нападающего Артема Дзюбу

«Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже. С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец! 

Я сам ни разу не был на матче „Зенита“ на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю „Зениту“ удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с „Русенборгом“, хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску», - цитирует слова Рикко Гросса пресс-служба «Зенита». 

Напомним, что «Зенит» и «Русенборг» определились с комплектами форм на сегодняшний матч, который состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.

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Все комментарии
obana777
сегодня в 15:13
Скажите, кто нибудь Дзюбе, что он может быстро разориться, если будет так часто платить за то, чтобы его пиарили. Да и толку все равно никакого нет, к лавке скоро вообще прикрутят это дерево болтами.
Zimmer
сегодня в 15:05
Вот и гордись футболкой.
wingback
сегодня в 15:04
Из зюбы получатся качественные лыжи и ложи для винтовок...
Майкл59ru
сегодня в 14:59
Самое обидное что мы постепенно и в биатлоне становимся такими же нулями и аутсайдерами,коими являемся в футболе. А ведь было время когда наша сборная в биатлоне была на голову выше германцев и французов и уступала разве что норвежцам. Хотя,пока у власти такие как Мутко и прочие дилетанты далёкие от спорта,мы всегда и во всём будем в отстающих.
Морозовский
сегодня в 14:57
Забирай его в биатлон под ружьё! Бомжи тебе только спасибо скажут!
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