Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом». Напомним, игру обслужит бельгийская бригада арбитров под руководством Себастьена Дельферье.
«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Тарасов, Фернандеш, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.
«Шериф»: Микулич, Раку, Кулушич, Посмак, Сушич, Кристиано, Антон, Брезовец, Кендыш, Жайро, Бадибанга.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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