«Русенборг» - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Русенборга» и «Зенита» на матч Лиги Европы.
«Русенборг»: Хансен, Конрадсен, Региниуссен, Скьелвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд, Бендтнер, Адегбенро.
Запас: Эстбе, Бьордал, Леви, Хельмерсен, Герсбах, Йевтович, Ботеим.
«Зенит»: Лунев, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов, Нобоа, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин.
Запас: Лодыгин, Полоз, Краневиттер, Дриусси, Жирков, Дзюба, Иванович.
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Спать не буду смотрю и болею за " ЗЕНИТ"!!!
Спать не буду смотрю и болею за " ЗЕНИТ"!!!