Конте: «Я уважаю работу Моуриньо, а он должен уважать мою»

Накануне матча 11-го тура Премьер-Лиги «Челси» - «Манчестер Юнайтед» главный тренер лондонцев Антонио Конте уклончиво ответил на вопрос журналиста о том, пожмет ли он Жозе Моуриньо руку после встречи:

«Отношения между тренерами не столь важны. Мы должны уважать работу друг друга. Он мой соперник, а я его соперник. После игры ничего не изменится.

Я уважаю его работу, а он должен уважать мою».

Ранее Конте отметил, что в матче может принять участие Н'Голо Канте.

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