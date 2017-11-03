Генич: «„Зенит“ пока не складывается в ансамбль, в единый механизм»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от встречи 16-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом»:

«„Зенит“ пока не складывается в ансамбль, в единый механизм. Может, это вина Манчини или же большого количества матчей, но встреча в Тронхейме показала, что команда сейчас выглядит разрозненно. Класс есть класс: забили в концовке, но общая картина матча – печальное зрелище. Не притерся еще „Зенит“, и сам тренер не понимает, почему нет стабильности. В начале чемпионата казалось, что все в порядке. А ближе к зиме очевидно, что какие-то детальки в механизме работают не лучшим образом.

„Рубин“ это прекрасно понимает, казанцы здорово построили игру в очной встрече в Петербурге и поражения не заслуживали. Сейчас „бердыевские капканы“ могут сработать. „Зенит“ не убеждает, что он намного сильнее „Рубина“, хозяева в состоянии не проиграть нынешнему „Зениту“. А если бы можно было накинуть, как в шахматах, половину очка одной из сторон, отдал бы даже преимущество Казани».

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