Бушманов: «Мне нравится, что Семин активно использует молодых игроков»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о поражении «Локомотива» от «Шерифа» в Лиге Европы:

«Матч с „Зенитом“ действительно отнял у „Локомотива“ много сил и в первую очередь — сил эмоциональных. Встречались две лидирующие команды чемпионата, и „железнодорожники“ выиграли с крупным счетом при том, что до матча все говорили, что „Зенит“ — фаворит. Подобные победы забирают очень много моральных сил, поэтому „красно-зеленым“ было сложно настроиться на игру с „Шерифом“.

Я смотрел только первый тайм матча „Зенита“, а матч „Локо“ в Лиге Европы полностью, потому что мне нравится, как играет команда Семина, и то, что они активно используют молодых игроков, а те оправдывают это доверие. Например, Миранчуки и Евгений Лысов играют почти постоянно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте