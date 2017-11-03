Гершкович: «Вразумительного футбола, который бы радовал глаз, „Зенит“ пока не показывает»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович подвел итоги встречи «Зенита» и «Русенборга» в Лиге Европы и поделился мнением о последних выступлениях «сине-бело-голубых»:

«Проблема „Зенита“ сейчас в том, что у него нет организованной комбинационной игры. Получается что-то только в индивидуальном плане, за счет класса футболистов. Вразумительного футбола, который бы радовал глаз и приносил результат, пока нет. По этой причине „Зенит“ сейчас и начал „кувыркаться“ — что в Лиге Европы, что в чемпионате России.

Кокорин забил впервые с 1 октября? Это футбол, так бывает. В целом к Александру нет претензий, он старается и создает моменты для своих партнеров по команде. К сожалению, этого сейчас недостаточно».

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