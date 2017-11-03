Р. Нигматуллин: «Эйфория после победы над „Зенитом“ помешала „Локомотиву“ настроиться»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин попытался объяснить причины поражения «железнодорожников» в матче 4-го тура Лиги Европы с «Шерифом»:

«Матч с „Зенитом“ в чемпионате России (3:0), конечно, сказался на результате вчерашней игры. В физическом плане восстановиться до конца не удалось — много сил отдали в той игре, да и психологически тоже. Была эйфория после разгромной победы над „Зенитом“, все-таки стали лидерами в чемпионате, и у ребят не получилось должным образом настроиться.

Третья причина — замена травмировавшегося вратаря. Команда сразу как-то растерялась, занервничала, потому что Гильерме в последних матчах играл очень надежно и выручал. А вышел Никита Медведев — и буквально каждый удар превратился в гол».

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