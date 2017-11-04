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Меркулов: «„Урал“ мог брать три очка в игре с „Динамо“»

сегодня, 00:46
УралУрал2 : 2ДинамоДинамоМатч завершен

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2).

«Конечно, есть разочарование. Могли брать и три очка в этой игре. С другой стороны, Грегор Балажиц спас игру, забил два очень хороших мяча. Думаю, ничейная игра была. Справедливый результат. Грегор всегда играет, просто сегодня так сложились обстоятельства, он забил два хороших гола.

Во втором тайме „Динамо“ начало активно прессинговать, и мы оказались не готовы к этому. Ошибки, думаю, из-за поля, которое было очень скользким. Не смогли привыкнуть к отскоку мяча. Ноги ехали, принимать решение было трудно. При приёме мяча он уезжал то в одну сторону, то в другую. Очень тяжело было из-за поля.

В конце „Динамо“ хотело удержать победный счёт. Начали падать футболисты, тянуть время, но это обычное дело в футболе», — сказал Меркулов.

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