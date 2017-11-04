Моуриньо мечтает видеть в «Манчестер Юнайтед» Тони Крооса

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом постарается приобрести хавбека «Реала» Тони Крооса, сообщает британская пресса. Это личное желание наставника манкунианцев Жозе Моуриньо, который мечтает поработать с футболистом и намерен укрепить с его помощью полузащиту.

Сообщается, что Кроос, чья зарплата составляет 425 тысяч долларов в неделю, мог перейти в МЮ еще во времена работы Дэвида Мойеса, но тогда трансфер не состоялся и игрок переехал в Мадрид год спустя.

По слухам, «красные дьяволы» также заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

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