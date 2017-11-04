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Моуриньо мечтает видеть в «Манчестер Юнайтед» Тони Крооса

сегодня, 09:00

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом постарается приобрести хавбека «Реала» Тони Крооса, сообщает британская пресса. Это личное желание наставника манкунианцев Жозе Моуриньо, который мечтает поработать с футболистом и намерен укрепить с его помощью полузащиту.

Сообщается, что Кроос, чья зарплата составляет 425 тысяч долларов в неделю, мог перейти в МЮ еще во времена работы Дэвида Мойеса, но тогда трансфер не состоялся и игрок переехал в Мадрид год спустя.

По слухам, «красные дьяволы» также заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

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Все комментарии
MaX10 ответил Red_team
сегодня в 09:17
Та же позиция из той же школы: Швайни
Igo0rek ответил Red_team
сегодня в 09:16
Red_team:
Перечисли немцев которые не прижились в МЮ
Он тебе кроме Бастиана, никого не назовет.
Red_team ответил MaX10
сегодня в 09:14
MaX10:
Ага щас. немцы в мю не приживаются да и куда столько пз
Перечисли немцев которые не прижились в МЮ
MaX10
сегодня в 09:11
Ага щас. немцы в мю не приживаются да и куда столько пз
romanDonskoy
сегодня в 09:03
Что за новость такая? Этого думали, передумали, щас опять думаем??? Очередной бред на сокер.ру
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