«Селтик» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

«Селтик» обновил собственный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в национальных турнирах. В чемпионате Шотландии «Селтик» обыграл «Сент-Джонстон» (4:0), продлив серию без поражений до 63 матчей. Это лучший результат не только в Шотландии, но и во всей Великобритании.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Селтику». Он был установлен в 1917 году.

Напомним, что в преддверии национального первенства «Селтик» уступил «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

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