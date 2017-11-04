«Шальке» одержал минимальную победу над «Фрайбургом»

«Шальке» на выезде одержал минимальную победу над «Фрайбургом» в матче 11-го тура чемпионата Германии.
Фрайбург, стадион «Шварцвальд-Штадион»
«Фрайбург» - «Шальке» 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури 62.
«Фрайбург»: Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши 61), Капустка (Кат 75), Петерсен (Террацино 78).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
«Шальке»: Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо 79).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Кат 87, Стамбули 88.
Судья: Феликс Брих.
В параллельном матче «Аугсбург» и «Байер» поделили очки.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте