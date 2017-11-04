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«Шальке» одержал минимальную победу над «Фрайбургом»

сегодня, 19:23
ФрайбургФрайбург0 : 1Шальке-04Шальке-04Матч завершен

«Шальке» на выезде одержал минимальную победу над «Фрайбургом» в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Фрайбург, стадион «Шварцвальд-Штадион»

«Фрайбург» - «Шальке» 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури 62.

«Фрайбург»: Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши 61), Капустка (Кат 75), Петерсен (Террацино 78).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.

«Шальке»: Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо 79).
Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения: Кат 87, Стамбули 88.

Судья: Феликс Брих.

В параллельном матче «Аугсбург» и «Байер» поделили очки.

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 20:11
Главное 3 очка взято
starche
сегодня в 20:08
Шальке играет всё лучше и лучше! С победой!
eaguar
сегодня в 19:55
с победой
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