Дельнери: «Мы не можем играть с „Лацио“, думая только о своей защите»

Главный тренер «Удинезе» Луиджи Дельнери поделился мыслями накануне матча с «Лацио».



«Мы не можем играть с „Лацио“, думая только о своей защите, нам нужно создавать моменты у чужих ворот. Нам придется навязывать борьбу на всех фронтах, особенно это касается физики. Необходимо показать все наши тактические и физические возможности на поле, тогда у нас будет возможность побороться с „Лацио“».



Напомним, что недавно Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до июня 2018 года.

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