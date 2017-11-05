Иньеста: «Уверен, Месси проведет за „Барселону“ гораздо больше, чем 600 матчей»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси накануне провел свой 600-й матч за каталонцев.

«Я уверен, что в конечном итоге у Месси будет гораздо больше матчей за „Барселону“, чем 600. Впереди много игр, в которых он, надеюсь, продолжит завоевывать титулы».

Говоря о своем состоянии после восстановления от травмы, Иньеста сказал: «Я поговорил с главным тренером сборной Испании о своем состоянии. Я хорошо поработал и готов присоединиться к команде. Для меня всегда важно быть в национальной сборной».

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