Ди Франческо: «Я боялся матча с „Фиорентиной“, но „Рома“ была голодна»

«Рома» на выезде забила «Фиорентине» четыре мяча в 12-м туре Серии А. Наставник «волков» Эусебио Ди Франческо после матча отметил, что боялся этой встречи:

«Это была захватывающая игра, победа уже была в руках, но „Фиорентина“ заслужила похвалы за свое выступление. Могу вас заверить, победа во Флоренции всегда стоит больших усилий. На второй тайм мы вышли с другим настроением. Вначале, как повели в счете, сели слишком глубоко, потеряли концентрацию и позволили „Фиорентине“ вернуться в игру.

Я боялся этого матча, ведь после победы над „Челси“ в Лиге чемпионов команда могла насытиться, но вместо этого парни показали отличный настрой. „Рома“ по-прежнему голодна».

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