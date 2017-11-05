Де Брюйне: «Понимали, что с „Арсеналом“ просто не будет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1).
«Мы понимали, что „Арсенал“ - непростой соперник. Нам повезло забить быстрый гол, после чего мы стали играть более спокойно. Это нужная победа для нас.
Не хочется заглядывать вперед, но мы отлично начали сезон и хотим продолжать в том же духе», - сказал Де Брюйне.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Вот полный текст комментария
Вот полный текст комментария
Или это просто словесный феер-плэй ????
Или это просто словесный феер-плэй ????