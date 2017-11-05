Мойесу интересна идея возглавить «Вест Хэм»

Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал слухи, сватающие его в «Вест Хэм» на замену Славену Биличу:

«Я не общался с представителями „Вест Хэма“, но всегда отмечал готовность вернуться на тренерскую работу. Если представится подходящая возможность, я ее рассмотрю.

Я видел клуб своими глазами. Знаю, через что сейчас приходится проходить Славену. Вероятно, его это всё раздражает и он хочет добиться результата как можно скорее. Если место освободится, мне это интересно. Но пока оно занято».

Также Мойес отмечал, что не откажется возглавить «Эвертон».

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