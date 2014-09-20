Кураньи: «Всем говорю, что в России всё отлично»

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20 сентября 2014, 11:25

Нападающий московского «Динамо» рассказал о том, комфортно ли ему и его семье жить в России.

– Мы живем в России уже четыре года. Близким хочется в Германию — они этого не скрывают. Родня, друзья — все там. И придет время, мы туда в любом случае вернемся. Но я футболист, меня может помотать по свету, и семья это понимает, следует за мной.

О том, что в последнее время ощущается негативное отношение европейцев к России

– Да, есть такое, что скрывать. Друзья, знакомые говорят разные вещи. Но я в данном случае выступаю как посол мира и всем говорю, что в России все отлично. За четыре года в «Динамо» со мной не случилось ничего, о чем я могу говорить в негативном ключе. А политика… Не готов говорить об этом. Не мое это дело. Могу только сказать, что Россия за это время стала для меня вторым домом.