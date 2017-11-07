Окслейд-Чемберлен: «Иногда бывает нелегко попасть в основной состав»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал свое положение в клубе.



«Иногда бывает нелегко попасть в основной состав в команде с таким подбором игроков. Требуется немного времени, чтобы адаптироваться, привыкнуть к новому месту, изучить новый стиль игры. Конечно, мне бы хотелось получать больше игрового времени, однако я должен быть терпеливым. Единственное, что я сейчас могу, так это пытаться реализовать все свои моменты, когда получаю шанс выйти на поле».



Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Алекса Окслейда-Чемберлена.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте